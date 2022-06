Manželka Willa Smithe promluvila o hercově facce na Oscarech: Co vzkázala svému muži a napadenému Chrisi Rockovi?

Jada Pinkett Smith prolomila mlčení. Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Profimedia.cz

Herečka se rozhodla prolomit hradbu mlčení jak jinak než ve své talk show Red Table Talk.

„Tohle je velmi důležitá epizoda o alopecii, vezmeme-li v potaz, čím jsem si prošla po zdravotní stránce a co se stalo na Oscarech,“ prohlásila hned v úvodu dílu s kamenným výrazem do kamery s tím, že ji po incidentu oslovily tisíce nemocných, a proto chce o alopecii šířit povědomí.

„K tomu, co se tu noc stalo. Nejvroucněji si přeji, aby se tito dva inteligentní, schopní muži usmířili. Vzhledem k tomu, jak dnes svět vypadá, potřebujeme je oba. A potřebujeme jeden druhého víc než kdy dřív,“ uvedla smířlivě herečka.

„Do té doby budeme s Willem dělat to, co jsme dělali posledních 28 let. Budeme se snažit přijít na to, čemu se říká společný život,“ dodala s poděkováním za pozornost.

Epizodu pak zasvětila již zmíněné alopecii a není to zdaleka poprvé, co se rozhodla v pořadu rozebrat vlastní soukromí.

V minulosti s Willem promluvili o jejich manželské krizi, hereččině románku s mladším zpěvákem Augustem Alsinou, ale také o jejich sexuálním životě.

Smith se po oscarovém skandálu kál a uvedl, že svého jednání lituje. Na rozdíl od něj napadený Chris Rock se k věci veřejně nevyjádřil. Uvedl pouze, že vše musí zpracovat, a až se tak stane a pokud uzná za vhodné, možná bude schopen o věci i vtipkovat.

Rock po incidentu zahájil turné Ego Death se svými stand-upy, při prvním ho diváci odměnili pětiminutovým potleskem ve stoje.

To se stalo jen pár dní potom, co komik během udílení Oscarů zavtipkoval na účet holohlavé Jady. Vtípku se zasmál i sám Will Smith, když však viděl výraz své ženy, zvedl se a došel kolegovi na pódium nafackovat. Poté mu ještě sprostě vynadal, než si později toho večera odnesl cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli.

Smithovo počínání odsoudila jak široká veřejnost a většina slavných kolegů a kolegyň, tak Akademie, která mu udělila 10letý zákaz vstupu na Oscary. Rock odmítl podat trestní oznámení. ■