V 5. měsíci vystavila na přehlídce bříško. Poznali byste vůbec, že je sestra fotbalové hvězdy Patrika Schicka těhotná?

Kristýna Schicková Foto: Artur Koff

Modelka Kristýna Schicková je již v 5. měsíci těhotenství, ale poznal by to na ní opravdu málokdo. Maminka dvouletého syna Eliotta byla jednou z hvězd módní show sourozenců Ponerových a vynesla šaty, které odhalovaly bříško.

"Mám dvě kila nahoře. Zatím," řekla Super.cz Kristýna s tím, že už na sobě sama požehnaný stav pozoruje. "Už to trošku bylo vidět, ale měla jsem samé volné šaty. 16. června budu mít další přehlídku, tam už to bude vidět určitě víc. To už budu v šestém měsíci," dodala sestra fotbalové star Patrika Schicka.

Kristýna na přehlídce Poner nejen předváděla, ale dostala také důvěru a na akci provázela slovem. V naší galerii se podívejte, jak jí to slušelo. ■