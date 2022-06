Parta ze StarDance jim pořád funguje: Kristýna Leichtová a Matouš Ruml si zahráli v klipu svého kolegy

Radek Banga Super.cz

"Oni jsou na rozdíl ode mě špičkoví herci, takže když si je dám k sobě, dokážu se na ně naladit a to hraní mi jde mnohem líp. Všechny ty písně jsou osobní zpověď, včetně téhle poslední s názvem Příště. Proto mě hned napadají scénáře," upřesnil Banga.

V našem rozhovoru jsme mluvili také o poselství písně. "Často zapomínáme na vděk, jsme rozmazlená civilizace. Se vším počítáme, nevidíme ty běžné věci kolem, stěžujeme si, že nemáme dost. A na to, co máme, přicházíme často až poté, co to ztratíme. Nebylo by lepší si to uvědomit dřív, než o to přijdeme?" pokládá všem otázku Radek. V jeho případě to byla smrt maminky, o čemž mj. vyprávěl v našem videu. ■