Jaro Slávik byl v Talentu katem kouzelníků. Tenhle chlap mu ale totálně vypálil rybník!

Jaro Slávik v Magic Show nestačil zírat. Video: Prima Cool

Ostatně Slávik byl v Talentu znám jako kat kouzelníků, kterým většinou nedovolil, aby se dostali do dalšího kola. Není divu, že si všichni mysleli, že je nemá rád. To prý ale není pravda.

„Mám rád kouzelníky, ale ty dobrý. Ale nemám rád karty obecně, nebaví mě ani žolíky nebo poker,“ svěřil se Slávik. Ten záhy zjistil, že Radek je velmi dobrý kouzelník a karty nejsou vůbec nudné.

Známý iluzionista nejprve nechal ztratit kartičku se Slávikovým podpisem, aby se zničehonic objevila na místě, kde předtím vůbec nic nebylo. Však je také Radek Bakalář mistrem svého oboru.

„Na kouzlech miluju, jak dokážou nechat doslova zmizet společenské rozdíly. Jak dokážou sjednocovat! Ať už jste mladý, nebo starý, bohatý, nebo chudý, obyčejný člověk, nebo nejslavnější osobnost, tak ve chvíli, kdy zažijí kouzlo, se rozdíl vypaří a vystřídá ho jednotný úžas. Kolikrát se dokonce při hledání vysvětlení totiž díky tomu dají do řeči i lidé, kteří by se jinak ani nepozdravili. A to je opravdové kouzlo,“ nechal se slyšet Radek Bakalář, který ve své Magic show ukáže kouzla nejen celebritám, ale i obyčejným lidem.

„Chtěl jsem lidem ukázat, že známé osobnosti jsou také jen lidé,“ dodal. Na ukázku toho, jak ošálil Jara Slávika, se podívejte ve videu. ■