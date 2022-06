Na vysoké podpatky může zapomenout: Jak je na tom Kamila Nývltová 6 týdnů po zranění nohy?

Kamila Nývltová Super.cz

Je to šest týdnů, co si zpěvačka Kamila Nývltová (32) ošklivě poranila nohu. Vše se odehrálo během výletu v Itálii, kde byla se svým partnerem Pepou. A přestože se zprvu zdálo, že si jen zvrtla kotník, poranění bylo mnohem horší.

Zpěvačka tak nohu stále nemá v pořádku. „Ze zvrknutého kotníku byl nakonec natržený vaz, což pak následně pan doktor zjistil,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. „Furt čekám, nohu nemohu propnout a na turné nemohu být ani na vysokých podpatcích a mám s sebou jen žabky, ve kterých mám jistotu, že si nic neudělám,“ svěřila se nám Kamila, kterou jsme navštívili doma při balení na evropské turné, na které vyráží jako sólistka show amerického uskupení Two Steps From Hell.

„Cvičím, rehabilituji, chodím na laser, ale chce to čas a nevím, kdy se to dá zpátky do kupy a zase vyběhnu,“ řekla Kamila, která v rámci evropského turné navštíví nespočet měst a bude dost na cestách a v letadle. „Není to dobré, protože noha mi stále otéká. I teď, když jsou tepla nebo déle stojím. Mám připravené speciální ortézy, které jsou zavazovací na vazy, mám krémy chladivé, abych, kdykoli budu mít čas, nohu zchladila a otok byl menší,“ svěřila se nám zpěvačka, která po návratu bude vystupovat také v Česku.

„V rámci této tour budu také 28. a 29. června vystupovat v Praze v O2 areně, ale budu také jezdit s programem Kultura pod hvězdami s muzikály Kleopatra nebo Dracula po českých zámcích a hradech,“ dodala zpěvačka. ■