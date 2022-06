S verdiktem poroty se jen tak smířit nehodlá: Tohle plánuje Amber Heard po prohraném soudu s Johnnym Deppem

Co bude dál s Amber Heard? Profimedia.cz

Herečka musí zaplatit odškodné ve výši 15 milionů dolarů, i jí ale byla přiznána náhrada škody ve výši 2 miliony dolarů. Porota souhlasila, že byla v jednom bodě očerněna Deppovým právníkem, který v roce 2020 v prohlášení pro Daily Mail označil její obvinění za zneužívání a podvod.

Poté, co porota vyřkla verdikt, se hvězda Aquamana nechala slyšet, že se proti rozhodnutí odvolá. Mluvčí Heard Alafair Hall to uvedl v prohlášení pro The New York Times, i když zatím není jasné, na jakých základech Amber své odvolání založí.

Aby bylo možné se na případ znovu podívat, musela by herečka prokázat, že v procesu byly chyby nebo byly problémy ve výkladu zákona ze strany předsedajícího soudce. Odvolání také může být založeno na nových důkazech a svědectvích, které se objeví po skončení původního řízení.

Porota původně udělila Deppovi odškodné ve výši 15 milionů dolarů, skládající se z 10 milionů jako kompenzačních škod a 5 milionů jako represivního odškodnění.

Posledně jmenovanou částku poté soudkyně Penney Azcarate snížila na 350 tisíc dolarů, aby splnila zákonný limit státu Virginie pro odškodnění za trestnou škodu. Heard tak dluží Deppovi zhruba 10,4 milionů dolarů.

Heard dala jasně najevo, že s verdiktem nesouhlasí. V prohlášení na sociální síti vyjádřila lítost nad rozhodnutím poroty a stále se považuje za oběť. ■