Jak reagovali Depp a Heard na výsledek soudu? Podívejte se na obličej Amber, když jí četli verdikt

Amber Heard Video: Profimedia.cz

O tom, že s rozhodnutím poroty, která ji shledala vinnou, nesouhlasí, vypovídá i její oficiální prohlášení, které neprodleně poté zveřejnila na sociálních sítích.

„Zklamání, které dnes cítím, se nedá slovy popsat. Zlomilo mi srdce, že ani hory důkazů nestačily k tomu, postavit se neúměrné moci a vlivu mého bývalého manžela,“ stojí si stále za svým herečka.

„Nejvíc mě to mrzí kvůli ostatním ženám. Je to pro ně krok zpátky. Zpátky do doby, kdy ženy, které promluvily veřejně, ponižovali a pošpiňovali. Do doby, kdy násilí páchané na ženách nebylo bráno vážně.“

„Věřím, že Johnnyho právníci uspěli v tom, že přiměli porotu ignorovat svobodu slova a důkazy, díky nimž jsme zvítězili v Británii,“ narážela na soud s britským bulvárem, který Depp loni prohrál na základě svědectví Heard.

„Jsem smutná, že jsem prohrála. Ale ještě víc mě rozesmutnilo, že jsem přišla o práva, která jsem myslela, že v Americe máme - mluvit svobodně a otevřeně,“ uzavřela herečka, která musí zaplatit odškodné ve výši 15 milionů dolarů.

I Depp, který je aktuálně na koncertním turné v Británii s hudebníkem Jeffem Beckem, zveřejnil prohlášení. Na rozdíl od Heard je pochopitelně vděčný, že se mu dostalo spravedlnosti.

„Před šesti lety se můj život a životy mých dětí, blízkých a všech, kdo mě celé roky podporovali a věřili ve mě, změnil. Mrknutím oka. Křivá, závažná obvinění na mě byla uvalena prostřednictvím médií, což spustilo příval nekonečného nenávistného obsahu, ačkoliv proti mně nebylo nikdy vzneseno žádné obvinění,“ uvedl v prohlášení na sociálních sítích.

„Ovlivnilo to můj život i mou kariéru. O šest let později mi porota vrátila můj život zpět. Cítím velkou pokoru,“ dodal.

Dále uvedl, že jeho cílem od začátku bylo pouze odhalit pravdu, což dle svých slov dlužil svým dětem i podporovatelům. A je vděčný, že se mu to podařilo.

Depp žaloval svou exmanželku za pomluvu. Předmětem byla její esej z roku 2018 pro Washington Post, v níž se označila za oběť domácího násilí. Ačkoliv Deppa přímo nejmenovala, nyní porota rozhodla, že článek napsala s úmyslem ho očernit. ■