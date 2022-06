Za 2 roky oslaví 70: Expartnerce Karla Rodena, herečce Janě Krausové byste hádali o 20 let míň

Jana Krausová Super.cz

Že za dva roky oslaví 70. narozeniny, by herečce Janě Krausové (68) rozhodně nikdo nehádal. Má to v genech. Její mamince bude letos čtyřiadevadesát, v životě nepoužívala žádnou pečující kosmetiku a vypadá prý výborně. "Až nedávno jsem jí vnutila aspoň krém proti sluníčku," smála se herečka.

Ve stopách své maminky, co se (ne)péče o pleť týče, sice Jana nekráčí, ale odmítá všechny invazivní zákroky. A v civilu se téměř nelíčí. "Snažím se od toho odpočinout. I v divadle se líčíme sami a já to dělám hodně šetrně, až je mi to vyčítáno. A když na mě dají ty make-upy u filmu, tak trpím, ale nedá se nic dělat," řekla Super.cz. Ráda si ale zajde na kosmetiku nebo na masáž, jak mimo jiné vyprávěla v našem videu.

Expartnerka Karla Rodena už se těší na letní divadelní scény. "Letos máme se Studiem Dva i jednu úplně novou na Výstavišti, pak hrajeme na středověké Divické tvrzi a také na Vyšehradě. Vyjíždíme ale i mimo Prahu, například do Brna," vypočítala Krausová, která natáčí i několik seriálů, a když najde trochu času, snaží se věnovat svým čtyřem vnoučatů. ■