Nechte se hýčkat německou kvalitou, která zaručuje výsledky i z pohodlí domova Foto: cz.Babor.com

Proč ale zůstávat jen u představy? Takto o sebe pečovat můžete pravidelně, respektive měli byste. V dnešní stresem překypující době je možnost na chvíli se zastavit, svěřit se do rukou odborníků a jen si užívat hýčkání nejen přínosem pro pleť, ale i pro mysl. Pleť nám takovou péči vrátí dlouhodobým mladistvým vzhledem bez vad. Pozitivní zážitek je zase doslova pastvou pro mysl, která se na chvíli zklidní, aby občerstvená pak mohla bez problémů fungovat dál.

Díky německé společnosti BABOR máte dokonce možnost si salonní péči přenést i do domácího prostředí. BABOR je totiž průkopníkem v ošetření ampulemi. To jsou ve své podstatě maličká séra hygienicky uzavřená do skla. Vám už stačí jen ampuli jednoduše rozlomit a nanést si na pleť její obsah. Ten tvoří účinné látky v optimalizovaných koncentracích, které jsou chytře nakombinovány tak, aby zajistily okamžité a viditelné výsledky. A teď pozor, BABOR má v nabídce přes deset druhů těchto ampulí, na své si tak přijde skutečně každý.

Ampule v sobě skrývají doslova poklady v péči o pleť

FOTO: cz.Babor.com

Ideální postup pro dokonalou pleť



„Ideální postup je objednat se, do kteréhokoliv nejbližšího salonu BABOR. Tady pak kosmetička provede nejen ošetření, ale také odbornou diagnostiku pleti. Na základě toho pak doporučí přesně ten typ produktů, které pleť potřebuje,“ vysvětluje Jana Sirotková, mezinárodní školitelka kosmetiky BABOR. Dodává: „Potřeby pleti se vlivem různých okolností mění. Nejlepším postupem je salon navštívit každý měsíc, nechat se odborně ošetřit a domů si odnést sedmidenní kúru ampulí, které obsahují přesně to, co pleť aktuálně potřebuje a z čeho bude po další tři týdny prosperovat.“

Dokonale dávkovaná síla účinných látek v každé ampuli byla vyvinuta tak, aby se účinně a rychle vstřebávala do pokožky. Složení obsahu ampulí je vysoce účinné, což je způsobeno i tím, že je 90 procent složek přírodního původu.

Nechte se hýčkat německou kvalitou, která zaručuje výsledky i z pohodlí domova

cz.Babor.com

Od křemíku až po plankton



Každá ampule BABOR obsahuje 2 ml účinných látek. Ty tvoří koktejl z opravdu zajímavých ingrediencí. Namátkou zmiňme například mořský cukr z červených řas, který stimuluje přirozenou syntézu kyseliny hyaluronové a brání ztrátě hydratace. Některé ampule obsahují vodu z termálních pramenů v Cáchách či výtažky z planktonu, který chrání před škodlivými vlivy životního prostředí a působí proti předčasnému stárnutí pleti. Probiotická účinná látka (Lactobacillus ferment) zase podporuje kožní mikrobiom, podporuje vyváženou kožní flóru a posiluje tak přirozenou ochrannou bariéru pokožky. Ampule, které mimo jiné obsahují tripeptid, stimulují syntézu kolagenu a podporují reorganizaci kolagenových vláken do pevné, jednotné struktury.

V některých ampulích najdete i organický křemík. Ten intenzivně hydratuje pokožku a zlepšuje strukturu pojivové tkáně. Naproti tomu olej ze semen mučenky aktivuje pleť během fáze hlubokého spánku a podporuje její regenerační procesy, ke kterým v noci dochází. Ampule samozřejmě obsahují i vitaminy. Například vitamin C, jenž stimuluje syntézu kolagenu, posiluje vlastní obranu pleti proti oxidačnímu poškození a vyrovnává tón pleti, nebo vitamin E, který chrání před volnými radikály.

Manipulace s ampulemi je snadná. Rozlomíte je pomocí speciální přiložené pomůcky nebo je stačí jen uchopit do ubrousku a lehce tlakem rozlomit

FOTO: cz.Babor.com

„Ampuli naneste na obličej, krk a dekolt ráno nebo večer po vyčištění pleti. Jemně zatlačte do pokožky, přičemž mějte prsty stále rovné. Produkt nechte chvíli působit před nanesením krému, který je pomyslnou pokličkou v péči o pleť,“ vysvětluje Jana Sirotková.

Německá kvalita



BABOR je precizní kosmetika vyrobená v Německu, což už samo o sobě by mohlo být známkou kvality. Za společnost ale také hovoří fakt, že na kosmetickém trhu působí již více než šedesát let a v jejím čele je již třetí generace rodinných vlastníků. Veškeré výzkumné, vývojové a výrobní činnosti probíhají výhradně v sídle společnosti v Cáchách. Proto každý produkt BABOR, od nápadu až po hotový výrobek, představuje příslib nejvyšší kvality a je zhmotněním vědy, přesnosti a účinku. ■