Sebastian nebyl v žádném případě náhrada za dceru, která zemřela, říká Michal David

Michal David s manželkou Marcelou a vnukem Sebastianem Michaela Feuereislová

Hitmaker Michal David (61) si ve svém životě vyzkoušel i odvrácenou stranu slávy. Když jeho dcera Klára ve dvaceti letech otěhotněla, veřejnost měla nutkání radit a rozhodovat o tom, jak by se měla mladá žena zachovat.

„Když bylo dceři Kláře 20 a otěhotněla, chodili lidi a říkali, že by si to měla nechat vzít, že na těhotenství ještě není připravená,“ popsal Michal David začátky životní etapy, která mu obrátila život vzhůru nohama.

Jako rodina měli ihned jasné stanovisko a nenechali se nikým ovlivnit. „Tak to my jsme s manželkou jasně řekli, že v žádném případě. Klára pak studovala v USA a my jsme se o Sebastiana starali,“ svěřil se český král diskoték v pořadu Moje místa, který Televize Seznam odvysílá ve středu ve 20 hodin.

Životní zkoušce ovšem předcházela ještě jedna osudová ztráta. Michal David s manželkou měli dceru Míšu, které diagnostikovali v devíti letech leukemii. Ačkoliv zvládla sérii chemoterapií a zdálo se, že nemoc porazí, nakonec vážné nemoci podlehla. Tehdy si Michal David s celou rodinou sáhli na dno.

Těhotenství Kláry přišlo 10 let po této tragické události. „Nebyla to v žádném případě náhrada za dceru, která zemřela. Ale v domě bylo najednou více života, radosti. Velmi nás to tehdy naplňovalo a pomohlo nám to,“ vzpomíná král českých diskoték.

A jak si se svým dnes již dvanáctiletým vnukem rozumí? „Vnuk je skvělý, fantastický. Hraje na kytaru a chci, aby mě teď i na koncertě doprovázel,“ prozradil David své plány do budoucna. ■