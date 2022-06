Před 21 roky ukradla svetr luxusní značky, dnes pro ni pózuje: Winona Ryder (50) je pořád stejná kočka jako v 90. letech

Winona Ryder Foto: Courtesy of Marc Jacobs / MEGA

Ta se nyní objevila i v nové kampani značky Marc Jacobs promující kabelku J Marc Shoulder Bag. A nutno říct, že na snímcích působí, jako by od 90. let nezestárla ani o den.

S návrhářem spolupracuje mnoho let, v módní kampani značky se objevila prvně v roce 2003, pouhé dva roky po skandálu, kdy ji kamery zachytily, jak krade v obchodě Saks Fifth Avenue. Našli u ní zboží v hodnotě přes 115 tisíc korun, včetně kašmírového svetru právě od Marca Jacobse.

U soudu ji shledali vinnou a odsoudili ke 480 hodinám veřejně prospěšných prací. O incidentu léta odmítala mluvit. Mlčení prolomila až v roce 2013.

„K tomu, co se stalo, měla jsem předtím nějaké problémy. Většina lidí si myslela, že to byl jakýsi výkřik do tmy, ale měla jsem potíže už pár let před tím,“ uvedla tehdy pro magazín Interview.

„Narazila jsem a potom jsem si musela dát pauzu, která se protáhla na několik let. To mi paradoxně hodně prospělo. Do té doby jsem si totiž nepoložila otázku, jestli můžu dělat taky něco jiného než hrát,“ dodala k tématu.

Kromě Stranger Things Winonu letos uvidíme také v thrilleru The Cow. V posledních letech jste ji pak mohli zaznamenat například v minisérii Spiknutí proti Americe. ■