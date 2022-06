Tohle není zrovna pes pro chlapáka: Fešák, který hraje v ZOO nejzápornější roli, svého miláčka dokonce obléká

Jan Kopečný Super.cz

Velkého psa by si do bytu nepořídil, takže pro Jana Kopečného (32) bylo menší plemeno jasnou volbou. Na Psí den na Prahu 13 vyrazil se svým miláčkem, havanským psíkem Spikem. "I tak je hodně aktivní, pořád se někde válí, lítá a pak mu tahám z chlupů klacíky a listí. Rozhodně to není gaučák," svěřil.