Andrea Růžičková vyvedla celou rodinu: Roztomilé syny vzala poprvé do společnosti

Andrea Růžičková Super.cz

Oba své syny, téměř pětiletého Tobiáše a dvouletého Jáchyma, vyvedla herečka Andrea Růžičková Kerestešová (37) poprvé do společnosti, a to na vernisáž komiksů Káji Saudka do Tančícího domu. Jsou opravdu roztomilí a také dobře vychovaní. Obrázky si vydrželi prohlížet skoro hodinu, než je vzal táta, výtvarník a muzikant Mikoláš Růžička, na lodičky na Vltavu.

"Vedeme je k umění, odmala je taháme různě po výstavách a muzeích a mají to rádi. I když někdy na nás divně koukají, že s tak malými dětmi nejsem radši na dětském hřišti. Ale mně přijde přirozené, že děti dělají to, co mají rádi jejich rodiče. Tobiáš už i hodně kreslí, a právě superhrdiny, takže tady to pro něj bylo to pravé," řekla Super.cz Andrea.

Zajímalo nás, zda by si nějakou superhrdinku nechtěla sama zahrát, čímž by svým klukům jistě udělala radost. "Mě jako holku to ani moc nezajímá. Jednou se mi stalo, že jsem měla na casting na reklamu přijít v obtaženém oblečení, jako jsou ty jejich trikoty. Měla jsem hrát někoho jako Lara Croft, připadala jsem si trapně. Stejně jako když jsem měla hrát vyšetřovatelku. Ty doktorky jsou asi pro mě strop," svěřila. ■