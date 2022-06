Před třemi měsíci se dozvěděla, že ji manžel opouští. A teď? Nečekaná slova Veroniky Žilkové o rozvodu

Veronika Žilková Super.cz

Ani tato skutečnost dosud herečku nepřinutila k tomu, aby podala rozvodové papíry. A jak sama tvrdí, první krok musí v této záležitosti udělat manžel. „Nejsme v rozvodovém řízení. To musí podat on, protože já jsem měla do 9. března, kdy jsem od něho dostala mail, pocit naprosto funkční rodiny. Vánoce s námi strávil jako milující tatínek a všem nám dal letenky do Izraele. Takže jsme vůbec nikdo nepředpokládali tenhle jeho veletoč,“ svěřila se Super.cz Veronika Žilková na slavnostním uvedení minisérie režiséra Dana Wlodarczyka Jitřní záře.

Herečka si v novém seriálu zahraje sociální pracovnici. „Je to významná osoba v životě všech dětí, dohlíží na děti, aby vyrůstaly v dobrém prostředí,“ prozradila Veronika, která se ve svém životě setkala se sociálními pracovnice už nesčetněkrát.

„Když jsem si vzala děti z dětského domova, tak ke mně chodily pravidelně na kontroly, ale myslím, že je to dobře. Myslím, že povolání herečka nebyla pro všechny jejich představa, ta náhradní matka by měla být třeba učitelka,“ řekla Žilková, která aktuálně řeší péči o nejmladší dceru Kordulu. „A teď se s nimi potkávám znovu, protože probíhá soudní řízení s panem Stropnickým ohledně péče o naši nezletilou Kordulku,“ dodala herečka. ■