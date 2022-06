Dcera Jana Hrušínského má doma veselo: Manžel ji nechal svléknout do časopisu a vybírá jí i filmové milence

Kristýna Hrušínská Super.cz

"Vzniklo to jako fór, když si producenti dobírali Matěje, že by takhle mohli film propagovat a že by mě tam šoupli. Mně to hrozně zalichotilo. Být v Playboyi je super a kdy jindy než teď," svěřila Super.cz sedmatřicetiletá herečka.

Práce na filmu prý byla velmi rodinná. "Manžel je režisér a scenárista, hrají v tom táta, máma, můj syn Vojtík, Matějovi rodiče i prarodiče," vypočítala Kristýna. Kromě herců, kteří s ní hrají od roku 2019 představení v Divadle Na Jezerce, se ve snímku objevil jediný nováček, Jiří Mádl (35), s nímž má Kristýna zrovna nejintimnější scény.

"Postelovou scénu jsme natáčeli hned první den, takže jsme se okamžitě seznámili velice důkladně. Myslím, že nám to klape a Matěj to schvaloval, říkal, že je to výborný," chválil milostnou scénu i hereččin manžel a režisér. ■