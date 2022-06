Radka Třeštíková šla do plavek. Podívejte se, jak před létem vypadá

Radka Třeštíková Michaela Feuereislová

"Přemýšlela jsem nad operací několik let, od porodu druhého dítěte jsem nebyla úplně spokojená sama se sebou. Dávala jsem tomu pořád čas, čekala, že se to vrátí do stavu, který byl před porodem, což se nestalo, překvapivě. Pak jsem se rozhodla, že s tím něco udělám," řekla Super.cz Radka loni krátce poté, co si nechala upravit vnady.

Své křivky už ukázala ve StarDance, kde předvedla nejen vysportované tělo, ale i to, jak skvěle je pohybově nadaná. ■