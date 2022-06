Kvůli mikrospánku za volantem bojoval o život: Herec Jan Vlasák popsal vážnou dopravní nehodu

Jan Vlasák Česká televize

„Jel jsem na chalupu vyplatit kluky, kteří mi tam něco dělali. A když jsem dojel do Kolína, tak jsem zjistil, že nemám peníze, tak jsem to otočil a jel zpátky do Prahy, vzal peníze a jel zpět. Byl jsem nemocný, zabalený do šály, ještě jsem si v autě zatopil, aby mi nebyla zima,“ popsal herec, co nehodě předcházelo.

„Bylo to vše dohromady, i nervozita, která způsobila, že jsem na rovném úseku usnul. Když jsem se probudil, začal jsem pak brzdit, leknul jsem se a zarazil jsem se o předek prvního auta a byl šrumec, bim bum bác a rána,“ popsal v pořadu 13. komnata. Jen velkým štěstím nikomu neublížil.

Sám si ale přivodil velmi těžká zranění. Měl poraněnou pánev a zlomené obě stydké kosti. K tomu také poranění v oblasti hrudníku, kdy došlo k několika zlomeninám žeber, a to na levé polovině hrudníku. Utrpěl zhmoždění plíce s krvácením do pohrudniční dutiny. „Na JIPce jsem byl dlouho, možná týden,“ svěřil se herec s tím, že měl velké bolesti.

„Bylo to šílené, nemohl jsem se ani pohnout, jenom zvednout ruku pro telefon byl rozhodovací proces na půl hodiny,“ prozradil Vlasák.

Právě zlomenina žeber ho ohrožovala na životě nejvíce. V té době měl ale roztočený seriál První republika a na revers musel z nemocnice odjet na plac. „Jak jsem měl nehodu, tak jsem na vše zapomněl, zničehonic telefon, že se mnou musí dotočit poslední scénu a mají poslední den ateliér. Domluvil jsem se s lékařem na revers. Přijela sanitka, naložili mě s postelí do sanitky, přivezli mě do Prahy, tam mě oblékli do kostýmu, posadili mě za stůl, dotočilo se to, oblíkli mě zase do mundúru a jel jsem zpět do nemocnice,“ prozradil herec. ■