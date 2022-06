Modelka s nejkrásnější tváří na světě a nohama až do nebe si užívá Karibik v bikinách

Bella Hadid Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mladší sestra neméně slavné modelky Gigi Hadid odletěla do Karibiku s přítelem Marcem Kalmanem a svých více než 52 miliónů sledujících letně naladila záběry z útesů v nebesky modrých bikinách, šortkách a košili. Francouzské Cannes, kde pobývala posledních několik dní, tak vyměnila za další přímořskou destinaci.

Jak se zdá, s uměleckým ředitelem Marcem Kalmanem to modelce konečně klape, jsou spolu už bezmála dva roky. V minulosti si Hadid prošla neúspěšným vztahem s kanadským zpěvákem the Weekndem, s nímž se v průběhu čtyř let několikrát rozešla a zase dala dohromady.

Románek údajně prožila s modelem Jordanem Barrettem, boxerem Anthonym Joshuou, rapperem Drakem, ale například i modelkou Stellou Maxwell. ■