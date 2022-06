Měsíc po narození dcery vyrazila poprvé do společnosti: Takhle to hvězdě Ulice sluší po porodu

Eva Hacurová Super.cz

Je to měsíc, co se herečka Eva Hacurová stala maminkou. Představitelka kovářky Alice ze seriálu Ulice přivítala s partnerem Kryštofem Vondráčkem na světě dceru, která dostala jméno Lada. Herečka se nyní poprvé po porodu objevila ve společnosti.

Nenechala si ujít slavnostní premiéru minisérie režiséra Dana Wlodarczyka Jitřní záře. A jak prozradila, roli maminky si oblíbená herečka naplno užívá. „Mám pohodové dítě, v noci krásně spí, takže si naštěstí nepřipadám jako vyčerpaná máma,“ svěřila se Super.cz herečka, která si na novou životní roli velmi rychle zvykla a s dcerou často vyráží ven.

„Docela často vyrážím i s ní. Snažíme se, aby to dítě bylo součástí našeho života, a ne my toho dítěte, vím, že je to možná drsné, ale pro uchování zdravého rozumu je to nezbytné,“ řekla nám oblíbená herečka. „Ne vždycky to zvládám, ale mám pocit, že je to přirozené, ty hormony to zařídily, že si to užívám,“ prozradila Eva.

Po letních prázdninách se pomalu plánuje také vrátit do práce. „Na začátku října se vracím do divadla a postupně budu nabírat představení, a co se týče natáčení, tak zatím nevím. Vše chci nabírat postupně,“ dodala herečka. ■