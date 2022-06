Žilková a Stropnický se nedokážou dohodnout ani na péči o dceru: Těžko někoho přemluvíte k zájmu o dítě, říká herečka

Veronika Žilková Super.cz

Budou to tři měsíce, co herečka Veronika Žilková (60) oznámila rozchod. S manželem Martinem Stropnickým (65) se však zatím nerozvádí a čeká, kdy o rozvod zažádá on. Aktuálně společně řeší péči o jejich dceru Kordulu. Jak herečka přiznala, komunikace ohledně dcery se jim ale příliš nedaří.

„Domlouváme se špatně. Manžel původně oznámil, že by přijel do Čech s Kordulkou strávit prázdniny, a teď si to rozmyslel, takže je to takové zvláštní, že mu je trošku ta dcera ukradená,“ svěřila se Super.cz herečka, s tím, že každý má o času s dcerou jinou představu.

„Byla bych ráda, kdybychom se domluvili, ale těžko někoho přemluvíte k zájmu o dítě. Protože jeho představa, jak by měl zájem o dítě probíhat, se neslučuje s věcmi, které Kordulka opravdu potřebuje,“ prozradila nám herečka. Její nejmladší dcera studuje odbornou školu, na které se věnuje chovu koní a jezdectví.

„Kordulka studuje střední školu jezdectví a dostihového sportu, má jezdeckou licenci, věnuje se profesionálně závodům, má vlastního koně. Představa tatínka je, že za ním na týden zaletí na rezidenci a stráví týden u moře s jeho přítelkyní, myslím, že to je nereálné, protože prostě Kordulka má povinnosti a má jezdeckou sezónu,“ dodala závěrem herečka. ■