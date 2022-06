Takhle to slušelo třináctileté dceři Ivy Kubelkové na první přehlídce, kde byla hlavní hvězdou!

Natálie Jirásková o sestře Karolíně Super.cz

Iva Kubelková a Natálka samozřejmě nemohly chybět v publiku a nadšeně tleskaly. "Jsem moc ráda, že tady můžu být jako podpora pro svoji mladší ségru, u které vím, že je z této nabídky nadšená," řekla Super.cz Natálie Jirásková. "Dnes jde úplně poprvé sama sólo, jsem na ni pyšná," dodala s úsměvem.

Dlouho to vypadalo, že o svět modelingu nebude mít Karolínka zájem. "My jsme si vždycky mysleli, že na to není. Že je spíš umělecky založená, krásně kreslí. A najednou se jí to taky zalíbilo," krčí rameny Natálie.

Ta stále předvádí pro Beatu Rajskou, ale do světa modelingu se jí více zatím nechce. "Zatím se soustředím hlavně na studium. Mám v plánu v budoucnu něco velkýho podniknout, ale teď je na prvním místě studium," upřesnila starší dcera Ivy Kubelkové. ■