Poslední šance něco udělat s postavou. Eva Decastelo šla s kůží na trh s fotkami bez retuše

Eva Decastelo Super.cz

Moderátorka Eva Decastelo (43) patří k celebritám, které minimálně třikrát do roka hubnou do plavek. Nyní je se sebou spokojená a říká, že se naučila mít své tělo i s pár kily navíc ráda. Z poslední dovolené v Dubaji dokonce ukázala svým fanouškům fotky v plavkách zcela bez retuše či filtrů.

"Fotky byly bez retuše, ale na dobrý telefon. A než jsem vybrala jednu, padlo dalších 250 do koše. Ale říkala jsem si, že je na čase se podívat pravdě do očí," řekla Super.cz s úsměvem Decastelo.

"Jsem spokojenější, a když se člověk sám se sebou srovná, pak jakoukoli kritiku snáší lépe," dodala k fotkám v plavkách.

Před létem na sobě ale nyní začala více pracovat a snaží se pravidelně chodit cvičit. "Léto se blíží, ale pořád ještě nezahazuji jednodílné plavky. Když už mi bude 44 let, je možná poslední šance s postavou něco fakt udělat. Pak už to bude jenom horší. Ale nehrotila bych to, necháme to plynout," usmívá se.

"Je příjemný mít ženskou podporu, mít pocit, že v tom člověk není sám. V té vyrýsované figuře jste v tom holky samy. Těch normálních je nás hodně," dodala. ■