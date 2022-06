Po letech se vrací k režii: Richarda Krajča bude v novém seriálu dirigovat jeho manželka

Richard Krajčo (uprostřed) natáčí pod vedením svojí ženy Karin. Foto: archiv Voyo

Nový desetidílný komediální seriál se právě v těchto dnech natáčí v Klecanech. Ústřední dvojici dvou svérázných automechaniků ztvární Richard Krajčo a David Švehlík. V dalších rolích se objeví například Patricie Pagáčová (33), Dana Batulková (64) nebo Sandra Pogodová (47), Pavel Šimčík, Andrej Polák nebo Robert Nebřenský. Scénář napsal Michal Samir, který režijně i scenáristicky stál za trilogií Iveta. Na Voyo se seriál objeví letos na podzim.

Mára a Lukyn jsou dva nerozluční přátelé od dětství. Jeden drsný, přímý, ale natvrdlý a ten druhý milý, chytrý, a tak trochu dítě. Mají malou autodílnu a velké sny, na které jim pochopitelně schází peníze. Svých cílů se snaží dosáhnout pomocí absurdních a špatně promyšlených plánů, které je často dostávají do ještě absurdnějších situací.

„Jsou to hodní kluci, znají se odnepaměti, a tak trochu si zbyli. A jsou za to vlastně rádi,“ popisuje jejich vztah představitel Máry Richard Krajčo. „Za vymyšlení a nabídku role Lukyna jsem Karin vděčný, protože bych si jinak v ničem podobném nezahrál, nikdo by mi komediální roli nenabídl. O to víc mě to baví,“ dodává David Švehlík. Ačkoli se oba na divadelních prknech potkávají víc jak osmnáct let, je to jejich první společné vystoupení před kamerou.

Námět komediálního seriálu vzešel právě od Richarda Krajča a Karin Babinské, která rozepsala synopse i jednotlivé linie příběhu. „Byla jsem si vědoma toho, že je to natolik mužská záležitost, že by bylo skvělé, kdyby to chlap také napsal. Zaprvé jsem nevěděla, jestli dokážu napsat komedii s tak neuvěřitelně svižným tempem,“ uvedla Babinská.

„Chlapský svět je mi blízký. Pro mě jsou muži daleko čitelnější než ženy, především kvůli jejich přímočarosti. A když si chci z někoho dělat legraci, tak se mi mnohem lépe dělá sranda z mužů než z žen,“ dodala. ■