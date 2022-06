Mluví se o něm jako o novém DiCapriovi: Tohle je nejdiskutovanější herec současnosti!

Austin Butler s přítelkyní Kaiou Gerber Profimedia.cz

Jako dítě se objevoval v produkcích Disney a Nickelodeon, později si zahrál v seriálech Kriminálka Miami nebo The Defenders či ve filmu Tenkrát v Hollywoodu, na svou přelomovou roli si ale počkal do třiceti let.

Butler otevřeně uvedl, že když se o roli Elvise ucházel, do castingové nahrávky promítl i bolest ze ztráty matky, která zemřela, když bylo herci 23 let.

„Sedl jsem si v županu k pianu a začal hrát. Unchained Melody jsem dlouho trénoval, ale vždy jsem to zpíval milence. Té noci jsem to zazpíval své matce. Nesnažil jsem se vypadat nebo znít jako Elvis. Nesnažil jsem se o nic než o to, abych tu emoci vložil do písně,“ popsal. A uspěl, Baz Luhrmann si jej vybral, přestože zvažoval známější jména jako například Harryho Stylese.

Právě Luhrmann Butlera přirovnal k Leonardu DiCapriovi (47), kterého (Luhrmann) jako mladíka obsadil do filmu Romeo a Julie. „Myslím, že Leonardo ví, co Austina čeká. Rozdíl je v tom, a to je štěstí pro Austina, že (Austin) vypadá velmi mladě, ale je mu už 30 let,“ srovnal kariéry dvou herců.

Butlerovou partnerkou je dcera Cindy Crawford Kaia Gerber, která je o deset let mladší než on. Před ní chodil s herečkou Vanessou Hudgens. Rozešli se v roce 2020 po dlouhých devíti letech vztahu. ■