Doma má plné skříně a ocitne se v rodině, která musí šetřit. Lucii ve Výměně manželek vyděsí prázdná lednice

Temperamentní Lucie (32) se s manželem Michalem (32) přihlásila do Výměny manželek, aniž by v manželství řešila nějaký větší problém. Se syny Míšou (4) a Matyáškem (19 měsíců) žijí v Nehvizdech poklidným životem. Snad jediné, v čem se trochu rozcházejí, je výchova dětí. Lucka tvrdí, že Michal je někdy až moc přísný. Kvůli tomu se pak mezi sebou zbytečně hádají. Michal by si přál, aby ho jeho žena brala jako manžela, a ne jako svého syna.

Lucie se ocitne v rodině Aleny (27) a Honzy (34), kteří v Hlinsku vychovávají dceru Amálku (4). Jakmile se porozhlédne po nové domácnosti, zjistí, že bude muset řešit problém, na který doposud nebyla vůbec zvyklá. Byt, ve kterém se nachází deset dní, má před rekonstrukcí, lednička je téměř prázdná...

Lucie tak zjistí, že se v rodině hodně zápasí s rodinným rozpočtem. „Úplně prázdná, jestli tady jsou děti, tak co tady jí?“ vyděsila se při obhlídce zásob Lucie. Hned u prvního nákupu nešetří tak, jak by asi měla, a malé Amálce koupí hřeben a čokoládu.

„Utratili jsme asi víc, než bychom chtěli, asi 230 korun, koupila jsem hřebínek a čokoládu, mám pečivo, toustový chleba, zeleninu na polévku, s taťkou se budeme muset domluvit, jak s dalším nákupem,“ přemýšlela Lucie, která na úspornou domácnost není vůbec zvyklá. Na nervy jí navíc leze i nedokončená rekonstrukce bytu.

„Neumím si to představit, jsem takový typ člověka, který potřebuje všechno mít hned, je mi to hodně líto, my toho máme doma fakt hromady, spoustu bot a věcí, kluci mají úplně narvané skříně, a tady ta malá má jenom malou skříňku a v tom pár věcí,“ mrzí Lucii.

A jak je na tom ve druhé rodině Alena? Ta má naopak co dělat s temperamentem dvou Lucčiných kluků. Do Výměny se přihlásila, protože její vztah s Honzou prochází krizí. A to nejen kvůli nedostatku financí. Dohady mají kvůli výchově dcery, a navíc si nemají téměř co říct. Alena už dokonce přemýšlela o tom, že vztah ukončí. Honza by si naopak přál, aby se vše zlepšilo a Alena s ním byla spokojená. Na ukázku se podívejte ve videu. ■