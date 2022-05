Jaký je aktuální stav Hany Zagorové v nemocnici? Štefan Margita promluvil

Hana Zagorová Foto: Instagram H. Zagorové

Hanu Zagorovou (75) v sobotu odvezla záchranná služba do nemocnice. Zpěvačka upadla do bezvědomí, díky rychlému příjezdu a zásahu záchranářů se ji podařilo vrátit do života. Sanitka ji ihned odvezla do Ústavu hematologie a krevní transfuze na Karlovo náměstí v Praze.