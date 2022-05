Vlastině Svátkové to s o 7 let mladším partnerem klape: Takhle jim to slušelo na velkolepé party

Vlastina Svátková Super.cz

"Původně jsem dress code Versailles cocktail chic chápala tak, že bych si měla vzít bílou paruku a koně, ale pak jsem si řekla, že cokoli je správně, když to působí nějak honosně, " smála se Vlastina, která si chce sice chránit soukromí, ale myslí to tak, že už nehovoří o svých niterných pocitech, ovšem s partnerem ráda do společnosti vyrazí.

V zámeckém parku se cítila skvěle, protože sama zahrady miluje. "Mám ráda divoké zahrady bez striktních pravidel, které mi připomínají knížku Zahrada, kterou jsem v dětství milovala a pořád ji mám, i když už trochu roztrhanou," svěřila. ■