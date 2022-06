Jak o sebe ve zralém věku pečuje? Nechci být popraskaná a hnusná, říká Zlata Adamovská

Zlata Adamovská Super.cz

Je sice stále velmi aktivní, další energii do žil ale Zlatě Adamovské (63) vlila do žil vnoučata, o která se stará, když najde čas mezi prací na divadle a natáčením. "Teď jsem je měla doma čtyři dny, chodila a s nimi spát v devět a vůbec mi to nevadilo," vyprávěla Super.cz.

"Člověk si s nimi uvědomí svoje psychické i fyzické limity," smála se Zlata, která prý kromě jeviště tolik pohybu nemá. "Maximálně jedeme na kole, tedy elektrokole. Fitko mi nic neříká, ale ráda chodím na túry a na procházky. Špacíry miluju odmalička," upřesnila.

O to víc se ovšem stará o svoji pleť, jak nám vysvětlila v kosmetickém salonu, kde jsme se potkali, nejlepší rady jí dala kolegyně Jana Brejchová (82), když s ní natáčela ještě jako osmnáctiletá. "Tehdy používala luxusní drahou značku, pro mě to byly neskutečné pálky. Teď už si drahé krémy dopřeju také," svěřila.

"Jana Brejchová mi dala spoustu rad do hereckého života, ale i o tom, že pokud se člověk obličejem živí, měl by se o něj starat. Dvacet minut na odličování nevynechám, ani když přijdu z mejdanu. S obličejem je to stejně jako s koženými botami. Když se o ně nebudete starat, budou popraskané a hnusné. A nechceme být přece popraskané a hnusné," uzavřela a ve videu pohovořila i o tom, jak to má s líčením v civilu. ■