Zpověď krásné violoncellistky: Terezie Kovalová o rozvodu, nové lásce, antikoncepci i problémech se sebepřijetím

Terezie Kovalová Super.cz

Protože violoncellistku Terezii Kovalovou (32) sledujeme na sociálních sítích, víme, že poslední měsíce, poté, co po třech letech oznámila rozpad manželství, řeší zejména problémy se sebepřijetím. Ať už se to týče psychiky, nebo vzhledu, který je s ní úzce propojený.

"Musím dát za pravdu ženám, které mi říkaly, že čím budu starší, tím lepší to se sebepřijetím bude. Připadám si příjemněji ve svém těle a je to hrozně fajn. Ať už jde o postavu, nebo o problémy s akné, které se mi vrátily, když jsem přestala užívat hormonální antikoncepci," svěřila Super.cz.

S hormony se před dvěma roky rozloučila po patnácti letech, což přineslo právě problémy s pletí. Souvislost s tím, že by tehdy chtěla otěhotnět, to ale nemělo. "Já se do mateřství moc nehrnu, bylo to jen kvůli tomu, aby to udělalo lépe mně," vysvětlila a podrobněji to rozebrala v našem videu.

Aktuálně je spokojená nejen se svým fyzičnem, pochvaluje si i to, že už opět vystupuje. A na obzoru je i nová láska. "Randím, tak uvidíme," usmívala se. "Pokud jde o rozvod, pořád je tam nějaké papírování, ale doufám, že už se nám to povede dořešit do konce," uzavřela Terezie. ■