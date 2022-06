Skandální rozchod se snoubenkou zpěvák neřeší. Už se vodí s novou holkou, co je pořádný kus a chodí polonahá

Liam Payne a jeho nová známost Aliana Mawly Profimedia.cz

Natáčení sexy klipů s vnadnými kráskami může být pro přítelkyně zpěváků poměrně tenký led. Nejednou se stalo, že přeskočila jiskra. Enrique Iglesias s Annou Kurnikovovou či Camila Cabello a Shawn Mendes by mohli vyprávět. V případě Liama Payna (28) a Aliany Mawly (24) má jejich společné účinkování v písni Familiar ovšem nepříjemné pozadí, Liam si měl totiž brát svou partnerku Mayu Henry, ale nakonec dal přednost jiné.

Na sociální síti se nedávno objevila poměrně intimní fotka, na níž nebyl Liam s Mayou, ale právě již s Alianou, což na první pohled nebylo zřejmé a lidé si mysleli, že jde o snoubence. Pro Mayu tak byla celá situace o to horší.

Nový pár už se nijak neskrývá, minulý týden spolu byli spatřeni například na letišti Heathrow v Londýně. V sobotu večer pak Alianu přistihli fotografové v Miami na večeři s přáteli, a to v dost odvážném outfitu. Vystačila si totiž pouze s kalhotkami a sakem.

Zpěvák a člen kapely One Direction už má za sebou několik vážných vztahů, nevyšlo mu to s tanečnicí Danielle Peazer ani s kamarádkou z dětství Sophií Smith. V roce 2016 se dal dohromady s o deset let starší zpěvačkou Cheryl, dříve známou jako Cheryl Cole. O rok později se jim narodil syn, ale následující rok se rozešli.

V roce 2019 měl románek s Naomi Campbell a stejného roku začal randit s Mayou Henry, s níž mu to vydrželo necelé tři roky, než to dal dohromady s Alianou. Jak dlouho to asi vydrží tentokrát? ■