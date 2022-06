Neudělala ostudu? Po červeném koberci na prestižním festivalu v Cannes se poprvé prošla nejkrásnější Češka

Krystyna Pyszková Foto: archiv K. Pyszkové

"Pozvání na 75. ročník filmového festivalu v Cannes jsem dostala jako modelka, nová Miss Czech Republic 2022 a delegátka na světovou soutěž Miss World. Měla jsem se možnost zúčastnit svého prvního red carpet momentu na premiéře filmu Broker," řekla Super.cz Krystyna.

S přípravami jí pomohl stylista Sam Dolce. "Jelikož se o nás organizace Miss Czech Republic v čele s Taťánou a Samem moc hezky starají, pomohli mi s přípravami. Sam Dolce mi nachystal krásný outfit, dlouhé šedé šaty s vlečkou jeho výroby a ty doplnil kabelkou Jimmy Choo," prozradila.

V Cannes zůstala týden. "Byl to neuvěřitelný zážitek. Měla jsem možnost potkat ty nejlepší nejen z oboru modelingu, ale hlavně samozřejmě herectví a kinematografie. Je to kouzelné místo s kouzelnou atmosférou a jeden velký sen. Nikdy v životě jsem neviděla tolik světových hvězd pohromadě. Hřeb celého týdne byl pak jeden z nejočekávanějších večírků filmové festivalu v Cannes, a to konkrétně charitativní gala amfAR, na němž se sbírají finance na boj proti nemoci AIDS," dodala Pyszková. ■