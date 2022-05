Těsně před vynesením rozsudku stihl odehrát dva koncerty po sobě: Takhle to Johnny Depp roztočil na pódiu

Johnny Depp vystoupil na koncertě Jeffa Becka. Video: Profimedia.cz

„Zaklepal na dveře mojí šatny před pěti lety a od té doby jsme se nepřestali smát. Ze zištných důvodů jsme to drželi pod pokličkou, ale tady je,“ uvedl Beck letitého přítele.

Společně si střihli duet Isolation, cover písně od Johna Lennona, stejně jako What’s Going On Marvina Gaye nebo Little Wing Jimiho Hendrixe. Jak to na pódiu roztočili, se podívejte v našem videu.

Fanoušci z Deppovy přítomnosti na koncertech šílí, herci přejí, aby se po soudním pekle, kterým si v posledních týdnech prošel, pořádně odreagoval. Je vidět, že i Depp je rád, že se opět může věnovat muzice, která je jeho velkou láskou.

Johnny žaloval Amber Heard za pomluvu a u soudu se snažil očistit své jméno. Tvrdí, že mu hvězda Aquamana zničila život. Herečka zase přišla s tím, že byla obětí domácího a sexuálního násilí ze strany Deppa. Po šestitýdenním vyčerpávajícím procesu je nyní verdikt v rukou poroty. O tom, jestli Heard Deppa pomluvila, by měla rozhodnout dnes, 31. května. ■