Marek Dědík ze StarDance šel do plavek. Pochlubil se manželkou i syny, kteří rostou jako z vody

Marek Dědík s rodinou Foto: archiv M. Dědíka

Až koncem května si Dědík s rodinkou konečně dopřál pořádnou relaxační dovolenou u moře. Fanynkám se ukázal i v plavkách. „Toto je první velká dovolená od StarDance i s oběma kluky. Stále jsem byl v pracovním nasazení, ale moje manželka řekla, že si potřebuji pořádně odpočinout, a proto dovolenou vybrala, zařídila a já jsem přišel už k hotovému,“ řekl Super.cz Dědík.

Ten si tak s manželkou Terezou a syny Bertramem Josefem (4) a Dorianem (2) užívá ve Spojených arabských emirátech.

„Byli jsme tu už před třemi lety jen sami dva s manželkou, a proto jsme se rozhodli sem jet znovu, jen jsme trochu změnili lokalitu a nyní jsme jeli na 10 dní do Ras Al Khaimah na Marjan Island. Jsou tu sice vysoké teploty, ale kluci to zvládají naprosto skvěle. S manželkou jsem trochu měli obavy z dlouhého letu, ale kluci byli naprosto skvělí, dívali se na pohádky a hráli si. Dorian letěl úplně poprvé a Bertram už sice jednou letěl do Nice, ale to si určitě nepamatuje,“ dodal Dědík, který s dětmi dovádí od rána do večera.

„Jsme na pláži i u bazénu. Staršího Bertrama učím plavat, s mladším Dorianem dovádím na bílé písečné pláži, dokonce jsme byli na výletě s velbloudy, na kterých jsme jezdili a pro kluky to byl neskutečný zážitek,“ pochvaloval si tanečník.

Jakmile se Dědík vrátí do Prahy, čeká ho maraton pracovních povinností. „Do prázdnin pokračuji v tanečních kurzech, v létě mě pak čeká řada tanečních soustředění jak pro profesionální taneční páry, tak také mé oblíbené Latino Ladies campy pro dámy na Konopišti. Na podzim mě pak čekají dva velké projekty, o kterých zatím nemohu mluvit, ale moc se na ně těším,“ uzavřel Dědík. ■