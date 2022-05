Vnadná dcera Sylvestera Stalloneho oslňuje v bikinách v Mexiku. Její přítel má ale štěstí!

Sophia podědila postavu po mamince Jennifer Flavin, která byla modelkou. Profimedia.cz

Půvabná dcera Sylvestera Stalloneho (75) a jeho ženy Jennifer Flavin (53) vyrazila na dovolenou do mexického Cabo. Pětadvacetiletá Sophia Stallone, jež je úspěšnou influencerkou, zavítala do oblíbeného letoviska se svým novým přítelem Grantem Sholemem, s nímž se už v březnu objevila na společenské akci s názvem Ruth Bader Ginsburg Women of Leadership Awards ve Washingtonu.