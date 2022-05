Marta Jandová se nechala přemluvit a kývla na duet s kolegou z rádia: Finančně pomohl Leoš Mareš

Marta Jandová a Robin Sobek Super.cz

„Podplatil mě chlebíčky, svačinkami a byl na mě hodný. Duety moc nedělám, ale je to z toho důvodu, že bych nedělala nic jiného. Je mi to ale líto. Robin je můj kolega, jsme spolu jako sourozenci a vidíme se každý den, tak jsem si řekla, proč ne. Písnička se mi líbila a souhlasím s názorem, který je v písničce - že si vlastní realitu můžeme tvořit ve snech,“ svěřila se Super.cz Marta Jandová, která druhým hlasem doplnila kolegu v jeho písni Ve snech.

Získat finance na realizaci videoklipu není jednoduché. Moderátor rádia Frekvence 1 má ale štěstí na kolegy. „Když jsem se zmínil, že nemám peníze na tu svou tvorbu, tak se objevil Leoš Mareš, který se zeptal, kolik potřebuji, a podpořil mě finančně. Jsem za to Leošovi hrozně vděčný,“ řekl moderátor a hudebník.

Jandová se nyní opět naplno věnuje i koncertování se svou kapelou. „V Německu se to rozjíždí pomaleji než tady, skoro všechny koncerty, které tam s mojí kapelou Die Happy odehrajeme, jsou kolem Hamburku, takže je to nejdál, kam mohu dojet, ale to nevadí,“ dodala Marta. ■