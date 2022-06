Dcery Laurinové zdědily umělecký talent. Herečka ale úplně netouží po tom, aby se vydaly v jejích stopách

Dcery Laurinové jdou v maminčiných šlépějích. Super.cz

„Hodně jsem o svých dcerách v poslední době mluvila a už mám zákaz. Jsou ve věku, kdy je jim to nepříjemné a chtějí si jít svou cestou,“ byla Sabina ze začátku diplomaticky zdrženlivá, když jsem se jí na charitativní akci Helping Dolls ptali na její ratolesti.

„Nic jim nezakazuji. Starší dcera maturuje na umělecké škole na Ježkově konzervatoři. Dá se očekávat, že se vrhne do různých projektů. Ráda režíruje, podílí se na projektech s dětmi a má nabídky na koncertování,“ prozradila herečka o starší dceři. Ta mladší ráda hraje na hudební nástroje a oblíbila si netradiční nástroj ukulele.

Laurinová by asi nebyla úplně šťastná, kdyby se její dcery staly herečkami, ale v jejich volbě by jim nebránila. „Je to jejich cesta. Držela bych jim palce. Profese, kterou dělám, je ještě obtížnější, než když jsem začínala já. Konkurence je obrovská. Je tady spousta škol, které chrlí jednoho umělce za druhým. Když se člověku nedaří, tak je lepší dělat něco jiného, prospěšného. Důležité je dělat něco, co člověka naplňuje,“ říká Sabina Laurinová. ■