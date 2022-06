Stále vypadá jako dívenka. Sabina Laurinová sdílí šatník s oběma dcerami

Sabina Laurinová si může oblečení půjčovat od svých dcer. Super.cz

Půvabné Sabině Laurinové (50) to ve společnosti vždy sluší, své modely si krásná herečka většinou vybírá sama.

„Člověk pendluje mezi domovem, divadlem a natáčením. Když jdu na společenskou událost, tak by si to možná zasloužilo větší přípravu, jako zaměstnaná žena to ale nestíhám řešit,“ řekla Super.cz zbytečně skromně.

V šatech se herečka musí cítit příjemně a pohodlně. „Říkám si, že šaty člověka buď sežerou, nebo podpoří jeho duši a osobnost. Dávám přednost módě, která je jednodušší, která člověka nepřebije,“ svěřila na 7. ročníku charitativní akce Helping Dolls, kde se zhostila role patronky.

Laurinová má tu výhodu, že si může vyměňovat oblečení s dcerami Valentýnou a Májou. „Teď jsme se sjednotily a s holkami si některé věci opravdu půjčujeme,“ přiznala Sabina, která si od holek nejčastěji půjčuje doplňky, zejména pásky. Jí zase často mizí různé svetříky. ■