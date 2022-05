Hanka Zagorová zkolabovala a skončila v nemocnici: Margita popsal, co se stalo

Hana Zagorová Herminapress

Hance se podle něj udělalo špatně po snídani, šla si lehnout, pak ale nemohla vstát a padala. Zpěvák tak na nic nečekal a přivolal sanitku.

„Musím poděkovat záchranářům, byli u nás za dvě minuty. Hanka zkolabovala, protože ji ze vteřiny na vteřinu odešly z těla minerály. Ubylo nebezpečně draslíku, krevních destiček, prostě všeho,“ sdělil Blesku, který informaci přinesl.

V nemocnici zpěvačku stabilizovali a je v pořádku. Na hematologii se s poruchou krve léčí dlouhodobě, chodila na tranfuze. A bohužel to také není poprvé, co kvůli problémům zkolabovala.

„Je mi to ale tak strašně líto! Už se zotavovala, prozpěvovala si, dokonce se pustila do nové desky. Jsem tak zoufalý! Je toho na ni, chudinku, v poslední době opravdu už trošku moc,“ zoufal si Margita, který si nyní vroucně přeje, aby měl ženu doma na 6. června, kdy slaví 30 let od svatby.

„Naštěstí si už se mnou povídá, to pokládám za takové dobré znamení,“ dodal s úlevou Štefan, kterého zastihli u nemocnice, kde manželku navštěvuje údajně dvakrát denně.

Zagorová zkolabovala už loni v září, po těžkém covidu se tehdy zpěvačce přitížilo. Tehdy si pobyla dva týdny v nemocnici a pak se zotavovala doma. Život jí zkomplikovaly také zlomené obratle. Jak její choť naznačil, Hanka už se moc těšila na návrat na koncertní pódia.

„Původně chtěla i účinkovat, ale bohužel to nejde. Má jednu svatou pravdu, dokud se ta záda nedají úplně do pořádku, tak se nechce ukazovat. Chce být na dvě stě procent fit," řekl Super.cz Margita v březnu na charitativním koncertu pro Ukrajinu ve Studiu DVA. ■