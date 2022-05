Oblékne stejné džíny jako před dvaceti lety: Petra Černocká prozradila osvědčené triky pro mladistvý vzhled

Petra Černocká Super.cz

V tom, jak být šik i po sedmdesátce, se zpěvačka Petra Černocká (72) dobře vyzná a podělila se s námi o svoje tipy. Černocká módu miluje, ví, co jí sluší a čemu se raději vyhýbat, i když se to panující módní trendy snaží diktovat.

"Až jsem ze sebe zklamaná, že móda je to, co mě jediné určitě vždycky baví. Kdybych si radši sedla k piánu," smála se Petra. "Když někam jdu, celý den přemýšlím o tom, co si mám vzít na sebe, aby to nebyl průšvih. Nechci nikoho zklamat. Ovšem sice vím, že zrovna frčí barvy, ale hodila jsem to do béžové. Ale tohle je prý děsivě trendy," pochlubila se mohutným zlatým řetězem.

Řeší pochopitelně i svoji pódiovou image, nosí na ni polocivil, hlavně, aby se cítila pohodlně. "Vím, že frčí širší kalhoty, toho jsem se dost obávala. Ale kalhoty mám ráda, třeba tyhle džíny, které mám už spoustu let. A dokonce obléknu i jedny skoro dvacet let staré, které mám z Ameriky. Ke mně se večerní róby nehodí. Mám takové svoje fintičky, jako že bílá košile vždycky rozsvítí tvář, a fajn jsou i různá cingrlátka na ruce, kterou držím mikrofon," prozradila své triky. ■