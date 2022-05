Nejdéle panující královna krásy už brzy přijde o svou korunku. Tyhle sexy modely zkoušela na velké finále

Karolína Kokešová Foto: archiv K. Kokešové

Volba nové Miss Global se uskuteční na exotickém Bali a Karolína se na tuto velkou událost pečlivě připravuje. Jako správná královna nemohla podcenit výběr garderoby. Do rukou se svěřila návrhářce Zuzaně Lešák Černé, s níž spolupracuje již několik let.

„Zuzanu znám dlouho, šaty mi půjčovala i před dvěma lety, když jsem na soutěž jela jako soutěžící. Její návrhy jsou opravdu krásné, jednoduché a z kvalitních materiálů. S sebou jich mám na běžné denní nošení hned několik, od dlouhých rób přes běžné koktejlky až po praktický kostýmek,” nechala se slyšet misska, která při této příležitosti zavzpomínala na průběh finálního vyhlášení Miss Global v roce 2020.

Ten se neobešel bez několika skandálů. Finálový večer v Mexiku, na kterém Karolína mezi světovou konkurencí zabodovala, trval totiž neuvěřitelných šest hodin. Vyhlášení výsledků se přitom konalo mimo kamery, protože jej narušil jeden z hlavních sponzorů soutěže, který vystoupil na pódium a finalistky obvinil z manipulace s výsledky. Nelíbilo se mu, že nevyhrála jeho mexická favoritka.

„Vzpomínám na to, jako by to bylo včera. Po všem, co se tam tehdy událo, jsem ani nečekala, že vyhlášení vůbec proběhne a já se umístím. Teď už se tomu můžu jen smát, ale musím přiznat, že moc příjemné to tedy nebylo,” vzpomíná Karolína, které nikdo neřekne jinak než Kokinečka.

Již tehdy jí v publiku fandil její přítel, podnikatel David Snášel (35) a vzhledem k tomu, že spolu randí již čtvrtým rokem, je jasné, že tato kráska „missí nemocí“ rozhodně netrpí. Naopak díky jejich plným diářům si užívají každou společnou chvilku.

„Momentálně se nacházím na Bali, kde máme tento týden naplánovaný media week, spoustu focení, rozhovorů, setkání se sponzory a mnoho jiných aktivit. Na malý moment si ještě musím odskočit do Vietnamu na fashion week, ale pak se zase vracím zpět na tento kouzelný ostrov, kde začíná Miss Global a já na ní 11. června oficiálně předám korunku další nástupkyni,” dodává. ■