Kvůli covidu vypadala jako zombie! Krásná Buranská si nechala napíchat pod oči bolestivé injekce

Nikola Buranská Super.cz

"Po covidu, který jsem neměla úplně ideální, jsem trpěla na nespavost, pak mi ještě prasklo vnitřní ucho. Vypadala jsem jako chodící zombie. Krémy na to nefungovaly. Nechala jsem si pod oči aplikovat kyselinu hyaluronovou," řekla Super.cz Nikola. Jiné zákroky prý zatím nemá. "Do ničeho dalšího jsem se zatím nepustila," usmívala se.

Snaží se o sebe pečovat především neinvazivně. Drží se v jídle a cvičí. "Už to není tak, že můžu sníst cokoli a jsem stále fit. Hlídám si stravu, více pečuju o pleť, musím si to hlídat. Je potřeba do toho více šlápnout," vysvětlila.

"Vždy jsem se snažila o sebe starat. Mám teď problém se zády, ne všechny sporty můžu. Snažím se plavat, chodím na pilates a jógu," dodala na beauty brunchi. ■