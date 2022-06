Naše nejslavnější operní diva cestuje mezi Českem a Německem, kde má rodinu: Děti její talent nezdědily

Dagmar Pecková Super.cz

"Sice se tady hrají hlavně komedie, ale komedie jsme vlastně i my, protože jsme to pojaly trošku netradičně. Každá nějakým způsobem zpíváme Carmen a z toho jsme si něco odnesly. A je to tak trošku parodie na ten náš operní svět. Domnívám se, že já, vzhledem k tomu, že tu operu dělám, na to mám právo a můžu ji parodovat," myslí si pěvkyně.

Na kamenné scéně divadla se objeví i v činohře Mistrovská lekce, v níž ztvárňuje slavnou operní divu Marii Callas. "Stojím přibližně dvě hodiny na jevišti úplně sama a celé ty dvě hodiny mluvím a téměř nezpívám," upřesnila.

Pecková stále pendluje mezi Českem a Německem. "V Německu mám rodinu, manžela a dvě děti. Děti už jsou samozřejmě samostatnější, protože synovi je pětadvacet a dceři dvacet a půl. Takže už nám děti vylétly z hnízda a nemusíme se tolik starat. Ale já byla stejně i dříve zvyklá pořád někde být. Nikdy jsem nebyla na sto procent doma a na sto procent matka. Ale myslím, že se to celkem povedlo a nemáme si na co stěžovat," popsala s tím, že dcera Dorothea studuje architekturu a syn Theodor je rybí someliér.

Protože jsme všímaví, zaznamenali jsme, že při našem rozhovoru měla Pecková nohu oblepenou tejpou. Chtěli jsme vědět, co se stalo. "Trošku jsem to přehnala s pohybem. Já čtyři roky každý den běhala deset kilometrů, což se v poslední době změnilo a přešla jsem na nordic walking. Nicméně jsem to maličko přepískla a trošku mě vzalo koleno. Ale už je to celkem úspěšně vyléčené," ujistila nás. ■