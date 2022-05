Do očí se jí dívat nebudete! Sexy bývalka Noida předvedla dokonalé tělo v šatech, které sama navrhla

Gabriela Dvořáková Foto: Super.cz/archiv M. Pipkové

„Tentokrát jsem se svou kamarádkou Martinou Loudovou Pipkovou fotila kolekci na letošní léto. Spolu s ní jsem se podílela na navrhnutí pár kousků, které jsme fotily. Modely jsou z materiálu šifon a na šatech, které jsem si navrhla sama, je imitace kůže,“ svěřila se Super.cz Gábina, která se předvedla hned v několika kouscích.

Ve svůdných černých šatech pak předvedla své dokonalé křivky a dala nahlédnout do dekoltu. „Navrhla jsem věci, které se mi líbí, které mi sedí a jsou ze skvělých materiálů. Ráda se inspiruji ženami, jež poznám na ulicích, v časopisech a přes kamarádky,“ prozradila nám modelka, která by se začátkem školního roku měla vracet také před katedru.

„Od září bych měla nastoupit jako učitelka na prvním stupni, snad to klapne. Musím to zkombinovat i s našimi dětmi, je to vše náročnější, ale moc se na to těším,“ řekla nám Gabriela, která se svým současných mužem vychovává dohromady tři děti.

Plány na léto má taky ryze rodinné. „Chystáme se do Chorvatska, je to naše oblíbená destinace, jedeme tam do kempu, kde bude s námi ještě asi dalších šest rodin, moc se těším, všichni mají děti, ty si budou užívat s kamarády a my budeme mít společnost dospělých a bude to fajn,“ dodala během focení Gabriela. ■