Až po šedesátce objevila recept na dokonalou figuru: Jitka Asterová díky tomu ovládla přehlídková mola

Jitka Asterová Super.cz

"Je fakt, že se teď s přehlídkami roztrhl pytel. Když mi bylo čtyřicet, myslela jsem si, že v tomhle věku, když už, tak budu předvádět velikost XL, a vidíte, jsem tady XL spíš ročníkem," smála se herečka.

"Za to, jak vypadám, jsem opravdu vděčná. A je to díky tomu, že se o tělo opravdu starám. Objevila jsem pro sebe dokonalou životosprávu. Držím přerušovaný půst. To znamená, že 8 hodin jím a dalších 16 ne. A k tomu cvičím jógu," prozradila svůj recept Asterová. ■