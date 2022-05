Kamila Nývltová vystavila tělo v prádle: Takhle vypadá po zranění nohy a 6 týdnech bez pohybu

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

„Mám vyvrknutý kotník a natažené vazy. Takže jsem dostala na doma berle a také ortézu,“ řekla Super.cz zpěvačka, která se snaží dodržovat lékaři doporučený klidový režim a dělat vše pro to, aby měla nohu brzy opět v pořádku. Ze svého programu musela úplně vyřadit veškerý sport, na kterém je závislá.

I tak se pochlubila svou figurou jen v prádle. „6 týdnů bez cvičení? Miluju svoje tělo a děkuju mu za to, že opravdu funguje, když mu dáme to, co potřebuje, nebo alespoň se o to snažíme, tak nám to vrátí,“ svěřila se Kamila, která dodržuje zdravou stravu, omezila sladké, hodně pije a chodí na lymfatické masáže. Přípravu před svým evropským turné, na které vyráží, tedy bere svědomitě.

„Nic víc stejně dělat nemohu, protože moje noha opravdu není stále OK. Plno věcí se nám děje za nějakým účelem a to, že jsem spadla, tak to se mělo stát, měla jsem zpomalit, a hlavně si uvědomit to, že i když nebudu někdy jak blázen běhat každý den a nebudu ve fitku, tak se prostě nic nestane, ba naopak,“ míní Kamila. ■