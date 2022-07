Čeká ho vrchol herecké kariéry. Principál Ungeltu práskl radu Miloše Kopeckého, jak nalákat ty největší hvězdy

Milan Hein Super.cz

I letos se postaral o to, aby jeho divadlo mělo svou letní scénu. Během rozhovoru byl Milan Hein pyšný na to, že letos se svým životním partnerem Martinem Šimkem vybudovali nad dřevěným amfiteátrem plátěnou střechu, která bude chránit diváky před případným deštěm a nikomu nebudou bránit sloupy ve výhledu.

„Provoz jsme zahájili představením Deštivé dny s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem a hodně pršelo. Byla ale obrovská pohoda, nikdo nebyl mokrý, lidé měli drink v ruce a užívali si představení,“ pochvaloval si novinku Hein.

Kromě stavění přístřešku se principál divadla soustředil na zkoušky nové divadelní hry Staří mistři. V nizozemské tragikomedii z divadelního zákulisí si zahraje po boku Františka Němce. „Pro mě je to vrchol mé herecké pouti. František Němec je jeden z nejlepších žijících českých herců a jsem moc rád, že se mnou do toho šel,“ uvedl na tiskovce Letní scény Hein.

V Divadle Ungelt se objevují velké hvězdy českého divadla. Jak se řediteli daří získat je do svých představení? „To mi kdysi poradil Miloš Kopecký a platí to. Musíte jim nabídnout roli, kterou jinde nedostanou, musíte jim dát šanci vybrat si, s kým budou hrát, a dokonce své kmenové hvězdy nechám mluvit do toho, kdo je bude režírovat,“ prozradil svůj osvědčený přístup Milan Hein. ■