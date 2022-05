Láska nebyla hraná a teď se zasnoubili: Kráska z Love Islandu se pochlubila prstenem

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová Foto: archiv L. Chrebetové

Tady nešlo jen o hru a finanční zisk. Vítězný pár reality show Love Island, studentka Laura Chrebetová a svářeč Martin Kulhánek, to spolu myslí opravdu vážně. A vyvrcholilo to tím, že svalnatý Martin svoji něžnou blondýnku požádal o ruku.

Stalo se tak v italském Miláně, kam byli oba pozvaní na předávání cen About You Awards, jako mnoho dalších influencerů. Martin požádal Lauru o ruku přímo před milánskou katedrálou.

"A je to tam. Z Milána už odjíždíme jako snoubenec a snoubenka. Zpocení v kraťasech a v teniskách, ale tenhle moment je jeden z nejkrásnějších v mém životě," vyznala se Laura. Jako jeden z prvních páru poblahopřál Petr Havránek, který se svojí vyvolenou Gabrielou Gašpárovou (21) také vydržel. "Zase jste první," gratuloval.

My s párem hovořili před pár měsíci a už v tu chvíli bylo jasné, že by jim to mělo vydržet. "Klape nám to ještě lépe, než jsme si představovali. Říkali jsme si, jaké to bude, až vylezeme z té vily, protože reálný život je něco jiného. Ale upřímně si nemám na co stěžovat," řekl Super.cz Martin, za nímž se Laura přestěhovala ze Slovenska. ■