Jiří Mádl poprvé oficiálně vyvedl svoji lásku: Takhle jim to s o 7 let starší přítelkyní sluší

To, že randí s výtvarnicí Adrijanou Trpkovič, už víme delší čas. Nicméně teprve nyní ji Jiří Mádl (35) oficiálně vyvedl do společnosti. A to nejen jako svoji partnerku, ale také jako spolupracovnici. Spolu s kamarádkou se totiž ohnivá brunetka původem z Balkánu postarala o obálku jeho debutového románu.