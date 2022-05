Nová vítězka show Like House? Ve vile propadla, u diváků bodovala. Z výhry půl milionu bude část vracet

Simona Tvardek FTV Prima

Osm mladých influencerů v jedné vile bojovalo o přízeň diváků po dobu tří měsíců a za neustálého dohledu kamer. A byli to právě diváci, kteří rozhodli o tom, kdo z vily si odnese půl milionu.

Vítězství totiž zajistil bodový součet diváckých hlasů a bodů, které si influenceři po celou dobu spolubydlení vzájemně udíleli na základě plnění úkolů a chování ve vile. Tam sice Simona získala ze všech influencerů nejméně, ale lidi bavila.

„Chci poděkovat divákům, jsou to lásky. Jsem autentická, a to lidi baví. Nebaví je dívat se na lidi, kteří předstírají, že jsou super, a nejsou,“ míní Tvardek.

V tom, nač použije výhru, má jasno. Část peněz vrátí kamarádovi, který ji podržel, když potřebovala. Tím není nikdo jiný, než vítěz druhé řady Like House Tadeáš Kuběnka. Ten jí také předal šek.

„Tadeáš říkal, že na mě vsází, že jsem jeho dostihový kůň. Neměla jsem peníze, on mě živil. Řekl, že mu to jednou všechno vrátím, až vyhraju Like House. Větší obnos půjde Tadeášovi. Pozvu ho několikrát na jídlo, zaplatím mu alespoň jeden nájem,“ uvedla Simona s tím, že další část peněz padne na bydlení. „Budu se stěhovat do Prahy. Do pronájmu s kamarádkami, ať neplatíme tolik. Ale budu v Praze a těším se na to,“ dodala. ■