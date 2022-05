Hvězda Bridgertonových je v nemocnici s psychickými problémy. Chci přežít, vzkázala

Ruby Baker a Luke Newton v seriálu Bridgertonovi Foto: ©Netflix/Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz

Potíže ji dle jejích slov sužují už „od Bridgertonových“. „Už je mi lépe. Velmi dlouho mi bylo opravdu zle, chci být upřímná, trpěla jsem. Aktuálně jsem v nemocnici, ale brzy budu propuštěna a snad budu pokračovat ve svém životě,“ uvedla na videu, které zveřejnila na sociální síti.

Ruby Baker promluvila k fanouškům z nemocnice

Herečka apelovala na všechny, kteří cítí, že nejsou v pohodě, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc a aby na sebe nebyli moc přísní.

Baker také upřesnila, jak se cítila. „Nesla jsem na svých bedrech všechnu tíhu světa, nyní už jsem ve fázi, kdy mám diagnózu. Nemůžu pokračovat stejně jak doposud, musím to změnit, a to je přesně to, o co se pokouším. Chci přežít a přežiji, určitě,“ říká s tím, že se těší na budoucnost. ■